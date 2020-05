Una signora incinta positiva al Coronavirus è stata ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo. La donna è rientrata da Londra nei giorni scorsi. La signora è risultata positiva al Coronavirus ed è in condizioni critiche. È stata ricoverata al Cervello dopo che è rientrata dalla capitale inglese facendo scalo a Roma. Il ricovero, secondo quanto riporta BlogSicilia, sarebbe venuto nella serata di ieri, 24 maggio. Le condizioni della donna sarebbero preoccupanti tanto che i medici del Covid Hospital palermitano starebbero pensando di eseguire il taglio cesareo per salvare il piccolo che la donna porta in grembo.

I protocolli anti Covid sono scattati dopo la telefonata arrivata al centralino del 118. La donna è stata trasportata in sicurezza al Cervello da un’ambulanza del 118. I familiari della donna incinta ricoverata al Cervello di Palermo sono stati sottoposti al tampone rinofaringeo. Si attendono adesso i risultati. Ora si sta cercando di ricostruire la storia della donna dopo che è arrivata a Palermo da Londra. Si stanno contattando tutte le persone che sono entrate in contatto con la donna. Tutti saranno sottoposti al tampone.