Dispenser disinfettanti a bordo di bus e tram dell’Amat a Palermo. Ad annunciarlo il Presidente dell’azienda, Michele Cimino, che esorta, ancora una volta, tutti gli utenti del trasporto pubblico ad indossare correttamente la mascherina a bordo dei mezzi Amat e non solo.



“Da oggi su tutti i bus e tram di Palermo – dice Cimino – verranno installati anche i dispenser necessari per disinfettare le mani; gesti semplici ma necessari per garantire maggior sicurezza sui mezzi. Un contributo, quello dell’Amat, in un momento nel quale e’ fondamentale la collaborazione di qualsiasi soggetto sia pubblico sia privato”. Lo riporta in una nota l’agenzia di stampa “ANSA”.