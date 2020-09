Il settore delle discoteche è sempre più nel baratro a causa del Coronavirus..

Secondo quanto riporta “Gds.it”, i titolari non ci stanno e rilanciano, chiedendo di riaprire con misure di sicurezza. L’uso della mascherina da indossare sempre, anche mentre si balla, e sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole, sono alcune delle proposte di Silb Fipe – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo – per evitare che sia prorogato lo stop alle discoteche stabilito durante la conferenza Stato Regioni dello scorso 16 agosto e in vigore fino al prossimo 7 settembre.