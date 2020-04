Continua l’emergenza Coronavirus, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Per chi non rispetta le regole, la punizione è esemplare e lo sanno bene alcuni supporters dell’Inter. Secondo quanto riporta “Sportmediaset” alcuni tifosi nerazzurri non avevano rispettato le norme anticoronavirus durante il match tra Juventus e Inter e si erano recati, creando assembramento, ad Appiano Gentile. I 49 tifosi sono stati tutti denunciati.