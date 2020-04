L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia. Oggi nei centri Caf di via Maqueda dedicati agli extracomunitari, si sono creati degli assembramenti che vanno contro le norme emanate dal dpcm del Premier Conte. Come se non bastasse le persone in fila erano sprovviste di mascherina. Un residente ha voluto commentare la situazione ai microfoni di “La Repubblica”: ” Non è razzismo, ma tutti dobbiamo rispettare quanto imposto per contrastare il rischio di contagi da Coronavirus. È assurdo che nessuno vigili su questa situazione, non è la prima volta”.