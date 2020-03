Il momento è di totale emergenza in Italia a causa del Coronavirus. Alcune fonti del Governo, riportate da “Tgcom24”, parlano di possibili altre misure restrittive: «Durante il confronto con i leader dell’opposizione Salvini, Meloni, Tajani, in ordine alla richiesta di introdurre misure di contrasto del contagio ancora più severe, che contemplino una serrata generale, il premier Giuseppe Conte non ha escluso affatto la possibilità di adottare misure più restrittive, ove necessarie».