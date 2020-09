Oggi entra in vigore il nuovo DPCM relativo alle misure anti Covid-19. Sarà valido fino al 30 settembre. Confermate le norme già adottate con il decreto dello scorso 10 agosto. Devono sottoporsi obbligatoriamente al tampone tutte le persone che rientrano in Italia da paesi a rischio. Vi è una concessione per le coppie internazionali che non riescono a vedersi a causa delle restrizioni. Per quanto riguarda i mezzi pubblici si è deciso di fissare la capienza limite all’80%.