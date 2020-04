Crescono i sindaci che hanno firmato ordinanze per bloccare le antenne 5g, ritenute la causa del Coronavirus. Nonostante l’Organizzazione mondiale della sanità sul proprio sito ricordi come non ci sono prove della pericolosità del 5G, le fake news non si placano. Come riporta “Repubblica.it”, agli operatori non resta che rivolgersi al Tar del Lazio, ottenendo le prime vittorie: come quella di Iliad in Abruzzo, qualche giorno fa; perché, secondo i giudici, un Comune non può andare contro le leggi statali che regolano (e anzi promuovono) lo sviluppo delle reti di telecomunicazione.La battaglia andrà avanti a lungo, probabilmente. Stretta nella morsa di un paradosso.