A Catania, un soggetto di 55 anni è stato accerchiato, bloccato a terra e colpito a manganellate dalla polizia. Lo riporta “Gds.it”, secondo cui l’uomo, dalla ricostruzione della Questura, sarebbe salito su un autobus dell’ATM con la mano destra fasciata e insanguinata intimando l’autista a portato al pronto soccorso. All’arrivo degli agenti, il ferito avrebbe cominciato ad inveire tentando la fuga. E sarebbe stato a quel punto che la polizia avrebbe chiesto i rinforzi per poterlo fermare con la tecnica chiamata “triangolazione”. Sul posto sono poi arrivate altre quattro pattuglie e alla fine il 55enne è stato bloccato, durante una colluttazione in cui è stato colpito ai polpacci per essere immobilizzato a terra, e condotto in ospedale dove è stato poi medicato e sottoposto, per il suo stato di alterazione psicologica, ad un trattamento sanitario obbligatorio. Di seguito il video