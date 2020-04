“Sull’ormai strafamoso Mes si è alimentato un dibattito che rischia di dividere l’Italia in opposte tifoserie”, ma l’intento è di procedere con la “massima cautela”. Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte in Senato. Quanto all’intervento economico per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, “il Governo invierà una ulteriore relazione di scostamento di bilancio pari a una cifra non inferiore a 50 miliardi”.