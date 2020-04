Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene al Senato per l’informativa sull’emergenza Coronavirus. Conte inizia il suo intervento al Senato sostenendo la necessità di “coinvolgere il Parlamento a pieno in una fase in cui l’azione del governo rileva su beni primari della persona”. Poi spiega che il governo ha predisposto un piano per la fase due che si sviluppa in cinque punti. Conte spiega: “Sotto il profilo della risposta sanitaria il Governo ha elaborato una strategia in cinque punti: mantenere le misure del distanziamento promuovendo l’utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale fino al vaccino; rafforzare le reti sanitarie del territorio, con i servizi di prevenzione e l’integrazione tra politica sanitaria e sociale; rafforzare i Covid hospital; uso corretto dei test, come il tampone che è l’unico certo, ma anche i test sierologici; rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti e di tele-assistenza con le nuove tecnologie”.