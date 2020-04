L’emergenza Coronavirus continua, ma in Sicilia negli ultimi 3 giorni c’è stato un calo dei contagi. Questo non fa abbassare la guardia al presidente della Regione, Musumeci, che sta preparando una nuova ordinanza in vista dei giorni festivi di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” l’ordinanza verterebbe su controlli più rigidi per non rovinare tutto durante le festività, inoltre sono previste delle manovre economiche e finanziarie per fronteggiare l’emergenza. La squadra di governo deve mettere a punto bilancio e legge di stabilità.