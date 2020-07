Sedici nuovi casi di contagio di Covid-19 sono stati registrati nel nuovo focolaio nella regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang. Il totale dei casi arriva a 22, secondo quanto riportato dalla Commissione nazionale per la Salute. I 16 positivi dello Xinjiang sono stati contagi locali, mentre gli altri 6 sono stati diagnosticati nei viaggiatori provenienti da fuori. La capitale dello Xinjiang, Urumqi, con 3,5 milioni di abitanti e dove sono stati rilevati i primi casi questa settimana, ha messo in atto misure di contenimento e ieri ha annunciato la sospensione del servizio di metropolitana e la cancellazione di centinaia di voli. Secondo la stampa locale, la provincia dello Xinjiang ha anche avviato una massiccia campagna di analisi per cercare di contenere il più presto possibile l’epidemia. Pechino, nel frattempo, è al 12esimo giorno consecutivo senza nuovi casi, dopo il focolaio rilevato in un mercato all’ingrosso nella capitale all’inizio di giugno.