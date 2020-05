Tanta gente in strada per svolgere attività fisica e non solo sul lungomare di Catania. Il tempo non è dei migliori, ma come riporta “Lasicilia.it”, sono in tanti che non hanno voluto rinunciare ad una passeggiata, una corsa o una pedalata in bicicletta lungo il viale Ruggero di Lauria e il viale Artale D’Alagona.