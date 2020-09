Caso sospetto di Coronavirus a Palermo, dove un dipendente dell’istituto autonomo case popolari di Palermo in via Quintino Sella, ha detto di essere stato in contatto con la madre e la sorella positive. Secondo quanto riporta “Gds.it” l’uomo è in attesa del tampone, intanto il direttore della struttura ha deciso di chiudere precauzionalmente.