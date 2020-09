L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia a Palermo, infatti è di oggi la notizia che due ottantenni sono deceduti nelle ultime 24h nel capoluogo siciliano. Inoltre, secondo quanto riporta “Gds.it” ci sarebbe un caso sospetto di Coronavirus per una 72enne deceduta a Villa Sofia, ad informare della questione è stato lo stesso Ospedale con un comunicato. Di seguito la nota:

“La paziente era stata ricoverata il 2 settembre presso l’Unità Operativa di Neurochirurgia dopo l’esecuzione di due tamponi per Sars CoV2 che avevano dato esito negativo. Il primo tampone era stato eseguito in data 27 agosto, con esito negativo. Sottoposta ad intervento per ernia discale nelle giornate successive a causa di una improvvisa asistolia, gestita dal personale sanitario, è stata trasferita presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione. Per la valutazione del quadro cardiologico la paziente veniva quindi trasferita presso l’Utic, dove a causa di un nuovo arresto è morta ieri. “Per tale motivo sono stati attivati tutti i necessari controlli su pazienti e personale, la sanificazione dei locali e lo smaltimento dei tessuti prelevati”.