Nuovo caso di sospetto Coronavirus a Palermo. Secondo quanto riporta “Gds.it”, una turista di Bergamo è stata ricoverata all’ospedale Cervello per i controlli sull’infezione. La donna ha accusato alcuni sintomi influenzali e dopo la visita alla guardia medica è stata portata in ospedale per l’esame dei tamponi. Nell’albergo dov’era ospitata la situazione appare al momento tranquilla. Se risultasse positiva le persone del gruppo di cui fa parte e quelle che le sono state a stretto contatto sarebbero poste in quarantena nello stesso albergo.