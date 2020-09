Nuovo caso di Coronavirus a Palermo, questa volta nella clinica Candela: un paziente risultato inizialmente negativo a due tamponi è stato ricoverato per meno di 24 ore. Come riportato da “Palermo.gds.it”, nelle ore successive al ricovero si è registrato un peggioramento del quadro clinico, motivo per cui è stata presa la decisione di trasferire il paziente in una struttura dotata di Terapia Intensiva, all’ospedale Civico.

La direzione della Clinica Candela ha subito avviato la procedura di sanificazione della struttura, sottoponendo inoltre a tampone nasofaringeo tutto il personale sanitario medico e non, oltre che i pazienti ricoverati al piano nel quale è stato il paziente risultato, successivamente, positivo. Il personale che ha avuto contatti diretti con il paziente è stato messo in isolamento dove rimarrà in attesa degli esiti dei tamponi.