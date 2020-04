Intervistato da “PalermoToday” Francesco Cappello, ordinario della Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport dell’università, si è espresso in merito all’eventuale ripresa dello sport dopo l’emergenza Coronavirus e i rischi che corrono gli atleti: “Coi test sierologici si capirà chi ha contratto la malattia. Sia per i professionisti che per gli amatori serviranno delle visite specialistiche. Tamponi ogni quattro giorni e controlli cardiologici approfonditi per i professionisti, ma anche chi pratica sport a livello amatoriale dovrà comunque seguire delle sorti di linee guida. Non sappiamo quanti professionisti (e non) un domani potrebbero accusare delle complicanze cardiache”