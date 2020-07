In Spagna è allarme per il caso Fuenlabrada, il club di segunda division che ha viaggiato in Galizia per la trasferta con 12 giocatori positivi. Adesso, secondo quanto fanno sapere i canali ufficiali del club, i positivi sono diventati 28, con 12 casi positivi nelle ultime ore. Intanto la procura di La Coruña sta indagando.