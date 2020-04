Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, test positivo al Covid-19 per un’infermiera dell’ospedale «Gravina» di Caltagirone. Il nosocomio spiega che sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste. Sottoposti a tampone, già da questa mattina, tutti gli operatori del reparto (non di area Covid), dove l’infermiera presta servizio. Nei prossimi giorni sarà completato lo screening per Covid-19 di tutto il personale del presidio, già avviato nelle settimane precedenti. Intanto, nello stesso ospedale, tre pazienti sono guariti dal Covid e sono stati dimessi oggi. Sono un uomo di 59 anni e due donne, di 61 anni e 71 anni, tutti residenti nel Calatino. Al Gravina ci sono, adesso, 46 pazienti ricoverati per Covid-19, nel reparto di Malattie infettive. Sono, inoltre, 3 i pazienti in terapia intensiva positivi al tampone.