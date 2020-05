Anche oggi giornata molto positiva per il Coronavirus in Calabria: non ci sono stati morti, e abbiamo il nuovo record giornaliero di guariti con ben 38 persone che non hanno più la malattia. Ci sono stati 7 nuovi caso di positività su 1.410 persone sottoposte a test. I nuovi casi sono 4 in Provincia di Vibo, 2 in Provincia di Reggio e 1 in Provincia di Cosenza; sei su sette sono fuori sede rientrati dal Nord. Anche oggi la percentuale dei positivi sui controllati è bassissima: appena lo 0,5% dei controllati è risultato positivo, quindi il 99,5% delle persone sottoposte a tampone è risultata negativa, confermando che il virus non sta circolando sul territorio calabrese.

Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.151 persone su 52.257 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,2% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone 45,4 persone per ogni positivo. E’ il dato più alto di tutt’Italia, a conferma dell’elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese.

La Regione ha fornito i dati dei tamponi effettuati ai fuori sede rientrati dopo il 4 Maggio nella residenza, in Calabria: sono stati 4.548 e di questi appena 15 (lo 0,33%) sono risultati positivi, confermando quello che su StrettoWeb scrivevano sugli psicodrammi di quei giorni, e cioè che non ci sarebbe stato un nuovo picco perchè stavolta la probabilità che ci fossero molte persone positive tra i fuori sede in rientro era molto bassa. Come i fatti stanno confermando.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.151

Morti: 95

Guariti: 582

Attualmente ammalati: 474

Ricoverati nei reparti: 56

Ricoverati in terapia intensiva: 2

In isolamento domiciliare: 416

I 1.151 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione: