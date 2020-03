Urbano Cairo, presidente del Torino, finisce nella bufera. Nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus, fa scalpore il video pubblicato sui social in cui esalta i numeri dei suoi giornali, dal Corriere della Sera” fino ai settimanali e periodici: “Eravamo in pochi entusiasti, coraggiosi, instancabili e io oggi mi sento così, con la nostra impresa che sta andando a gonfie vele, con La 7 che fa +30% in più di ascolti, il “Corriere della Sera” on line che macina abbonamenti, quello cartaceo che va bene, per cui diamoci da fare, potremmo chiudere l’anno con un fatturato nettamente maggiore”. In basso, il video in questione: