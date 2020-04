Intervenuto ai microfoni di “Che Tempo che fa”, Roberto Burioni ha parlato della possibile diminuzione della diffusione del Coronavirus nei mesi più miti. Ecco le sue parole: «C’è una speranza, che questo virus si trasmetta meno con climi più miti. Non sappiamo se sia così, se fosse così il contagio si attenuerebbe nei prossimi mesi. Ma, c’è un ma, dobbiamo stare pronti: potrebbe tornare in autunno. Siamo stati bravi. Gli italiani sono stati in casa, i risultati sono molto positivi”, dice il virologo facendo il punto sull’emergenza coronavirus. Diminuiscono gli ingressi in ospedale e in terapia intensiva, stiamo uscendo dall’emergenza che ci ha fatto tremare i polsi. Non dobbiamo mollare, non possiamo dare esatte per la ripresa. Dobbiamo cominciarci a preparare», aggiunge.