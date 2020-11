Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa odierna.

«Siamo a un Rt di 1.7, con un intervallo di confidenza di 1.5. Sulla base dell’ultimo monitoraggio ci sono quattro regioni che vanno verso rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive. Riteniamo validi i dati della Campania, ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso”. Il riferimento è anche al Friuli, all’Emilia-Romagna e al Veneto.