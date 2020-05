L’emergenza Coronavirus si fa drammatica in Brasile, i dati sono sempre più allarmanti. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” i decessi negli ultimi 12 giorni per Covid-19 sono raddoppiati, nelle ultime 24h sono morte 1188 persone. Dall’inizio della pandemia sono stati contagiati in circa 310mila e sono morti in oltre 20mila, numeri che non fanno ben sperare per lo Stato sudamericano.