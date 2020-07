Incredibile quanto successo in Sud Africa, dove una bambina è stata abusata per 2 volte nel reparto Covid. Infatti secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, a Pretoria una bambina di due anni era stata ricoverata perché aveva i sintomi del Coronavirus. Il tampone, per fortuna, ha dato però esito negativo. I medici hanno così deciso di dimetterla dal reparto. Tuttavia, una volta che è stata dimessa, la madre ha trovato del liquido bianco vicino alle parti intime della piccola. L’episodio si è verificato anche una seconda volta, al cambio del pannolino, ed ha spinto la donna a rivolgersi alla polizia. In questo momento sono in corso le indagini.