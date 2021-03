La bimba di 11 anni intubata a Bologna dopo aver contratto il Covid è ancora in gravi condizioni:.

Il pediatra Marcello Lanari, ha spiegato che presumibilmente ha qualche fattore sottostante di una patologia cronica.





Intervenuto durante la trasmissione “L’aria che tira” in onda su “La 7”, il primario ha sottolineato come non sia lui a gestirla direttamente ma «posso dire che sta male e stiamo indagando su questa giovane paziente: il sospetto forte è che ci sia qualcosa di sottostante».