In questo momento di pandemia tantissimi si stanno mobilitano per aiutare i più deboli e i più disagiati. Tra le persone che ha deciso di donare c’è anche il tecnico dell’Inter Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro, scrive “Gazzetta.it”, ha donato 12 computer per la Scuola in ospedale di Torino. Il tecnico dell’Inter ha fatto consegnare i pc ieri al Regina Margherita per i bambini ricoverati. La donazione è arrivata dopo il colloquio di Conte e della moglie con la preside della scuola Polo Peyron, responsabile delle sezioni ospedaliere.