Nelle ultime ore, è atterrato in Germania, più precisamente a Colonia, un aereo Luftwaffe con pazienti in terapia intensiva dell’Ospedale di Bergamo. È la prima volta che 6 pazienti sono trasferiti in biocontenimento con un unico volo. A renderlo noto il tweet del dipartimento della Protezione civile, eccolo qui di seguito.