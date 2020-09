“È ragionevole pensare a un cambiamento del periodo di quarantena con una riduzione da 14 a 7 giorni, in mancanza di sintomi, per non bloccare un Paese intero”. Queste le parole dell’infettivologo, Matteo Bassetti, riportate da “Gds.it” in merito l’emergenza Coronavirus.

Bassetti ha continuato dicendo: “La maggioranza delle persone manifesta sintomi in 4-5 giorni. Moltissimi rischiano di finire in quarantena per 14 giorni quando non serve”.