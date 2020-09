Un nucleo familiare di Bagheria, secondo quanto riporta “Lavocedibagheria.it”, ha al suo interno dei positivi (4 o 5), tre sono ricoverati all’ospedale Civico di Palermo.



Presentano sintomi classici del contagio, come febbre e malesseri diffusi.

Non è chiaro come si siano contagiati. Un altro caso è stato riscontrato a Ficarazzi.