In questa fase di emergenza, ci sono dei comuni che aiutano i propri cittadini. E’ il caso di Avola, dove il comune ha avviato un’iniziativa in cui vengono distribuiti pacchi spesa con beni di prima necessità per chi è in isolamento da quarantena (e non può contare sull’appoggio di altre persone all’esterno) e per le famiglie in forte difficoltà economica. Ecco in merito le parole del sindaco Luca Cannata: “L’emergenza che stiamo vivendo ha acuito ancor di più le situazioni di disagio delle fasce più fragili, ci troviamo di fronte, oltre all’emergenza sanitaria che stiamo combattendo con misure di prevenzione e protezione, anche a una grandissima emergenza legata alle scarse risorse economiche di molte famiglie avolesi”