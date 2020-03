L’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia è drammatica. Nell’isola sono tre le zone rosse al momento, grave è la situazione che riguarda Villafrati, dove secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” sono aumentati i contagi nella casa di riposa. Infatti sono 74 i contagiati nella rsa , positivi 50 anziani e 24 operatori: i risultati sono arrivati in queste ore.