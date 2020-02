L’emergenza Coronavirus in Italia sta avendo effetti negativi anche all’interno del mondo del calcio. Infatti, come già anticipato (CLICCA QUI), molte sono le gare che sono state rinviate per evitare contagi. Nelle ultime ore si sono aggiunte alcune partite del campionato dilettantistico e del calcio lombardo in generale, ecco qui di seguito l’elenco completo:

Campionato di Serie C: Piacenza-Sambenedettese

Campionato di Serie D (Emilia): Fiorenzuola-Lentigione

Campionato Eccellenza: Vertovese-Sant’Angelo, Luisiana-Vis Nova Giussano, RC Codogno-Zingonia Verdellino

Campionato PR Promozione: Città di Sangiuliano-Romanengo, Tribiano-Senna Gloria, Sancolombano-Assago

Campionato 1C Prima Categoria: Calcio S. Stefano-Sesto 2010, Casalpusterlengo-Chieve, Grumulus ASD-Montanaso Lombardo, Lodivecchio-Torrazzo Malagnino Offanego-Borghetto Dilettantistica, Oriese-S.Biagio, Brera-Real Melegano 1928, Frog Milano-Atletico QMC, Rozzano-Valera Fratta

Campionato RN Regionale Juniores Under 19 A: Assago ASD- RC Codogno 1908, La Spezia Calcio-Sancolombano

Campionato RN Regionale Juniores Under 19 B: Audax Travaco-Casalpusterlengo, Montanaso Lombardo-Locate, Oratorio Stradella-Fissiragariozzese, Real Melegnano-Viscontea Pavese, S.Biagio-Lacchiarella

Campionato FC Eccellenza FemminileG: Senna Gloria-Doverese

Campionato Dj Juniores Under 19 Regionale Femminile: Dresano-Femminile Tabiago

Campionato RF Allieve Regionali Under 17 femminile: Parma Calcio-Riozzese, Riozzese-Cologno

Campionato GF Giov. Regionali Under 15 femminile: Riozzese-Voluntas Montichiari, Athena-Albinoleffe

Campionato EF Esordienti Miste Femminili: Riozzese-Real Meda CF

Campionato 3 Allievi Regionali Under 17: Club Milano-Sancolombano, Fanfulla-Dresano, Sant’Angelo-OffanengheseCampionato DZ Allievi Regionali Under 16: Sancolombano-Fanfulla, Sant’Angelo-Ausonia 1931

Campionato 33 Giovanissimi Regionali Under 15: Barona Club Milano-Fanfulla, Sancolombano-Caravaggio, Trevigliese-Sant’Angelo, Vidardese-Accademia Sandonatese

Campionato 5l Giovanissimi Regionali Under 14: Lombardia 1-Sant’Angelo, Pavia Academy-Fanfulla