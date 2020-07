Un aereo della Qatar Airways con a bordo 135 passeggeri bengalesi è atterrato all’aeroporto di Fiumicino. E’ questo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos. La Polaria potrebbe emettere un provvedimento di “respingimento per motivi sanitari”. La presenza dei cittadini provenienti dal Bangladesh potrebbe far pensare ad un escamotage per aggirare i controlli dopo lo stop dei collegamenti con l’italia.