Come riportato da “LaSicilia.it” arrivano le mascherine, il gel igienizzante e le visiere protettive 3D made in Sicily per i medici siciliani. La Regione ha dato l’ok ai prototipi del Distretto Meccatronica. La nostra regione dunque progetta e auto-produce i dispositivi anti Covid-19. Il governo Musumeci ieri sera ha dato il via libera ai prototipi che erano stati consegnati qualche giorno fa dal Distretto Produttivo Meccatronica.