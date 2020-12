«Noi siamo pronti per qualsiasi giorno dopo il 29 dicembre, e siamo contenti se sarà più prima che dopo».

Sono le parole, riportate da “Gds.it”, del commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, parlando dell’avvio della campagna vaccinale contro il Covid.





«Ieri sono scaduti i termini del bando per le siringhe per i vaccini. Sono in corso le valutazioni, alcune imprese si sono dette pronte a iniziare le consegne già a dicembre. Abbiamo chiesto 158 milioni di siringhe e ce ne sono state proposte 1,5 miliardi circa, 10 volte di più – ha continuato Arcuri -. Auspichiamo che l’inizio della vaccinazione possa avvenire lo stesso giorno in tutti i Paesi europei, sarebbe un bel giorno. Penso che nessun Paese in Europa inizierà prima di noi», ha proseguito.