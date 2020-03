Deportivo Alaves, due giocatori risultati positivi al Coronavirus. Allenamenti sospesi e tamponi per il resto della squadra, questa la nota ufficiale del club: ‘In occasione dei test effettuati per conto dei membri del Deportivo Alavés a seguito dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, sono stati trovati due test positivi al coronavirus. Entrambi corrispondono ai membri della struttura tecnico-sportiva e sono asintomatici e in perfette condizioni. Lunedì le prove saranno eseguite sul resto dei membri del team e, logicamente, le sessioni di allenamento saranno sospese fino a quando i risultati non saranno noti’.