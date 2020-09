Altri due casi di contagi da coronavirus a Villabate.



Il sindaco Vincenzo Oliveri con un post su facebook ha dato la notizia: “Mi dispiace informare la cittadinanza che nel nostro territorio si sono verificati altri due casi di Coronavirus all’interno di altro gruppo familiare. Sono stati già attivati tutti i servizi per individuare e isolare i soggetti che hanno avuto contatti con i due contagiati al fine di farli sottoporre a tampone. Augurandoci che non si sia in presenza di un nuovo focolaio, si raccomanda di non trascurare le misure di protezione personale.”.