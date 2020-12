Si contano altri due decessi per Covid-19 a Capaci. Lo ha comunicato il sindaco, Pietro Puccio.

“Abbiamo appena appreso che la nostra comunità è stata ancora una volta colpita duramente da questo maledetto COVID-19. Dobbiamo purtroppo registrare la morte di due persone, colpite tragicamente dal virus. A nome dell’intera comunità, ci stringiamo idealmente con un abbraccio ai familiari di queste due vittime. In un momento così tragico, quale può essere la perdita di un proprio caro, il destino sembra ancora più crudele, in un contesto, come quello attuale, in cui non si può essere fisicamente e moralmente vicini ai familiari, né ossequiare i defunti come imporrebbero i nostri costumi e le nostre secolari radici cristiane. La tragica notizia, ci impone inoltre di vivere questi frangenti con la prudenza e la sobrietà che la situazione generale impone, accettando le limitazioni e le restrizioni imposte, con la prospettiva di superare il più presto possibile questa drammatica e tragica fase storica”