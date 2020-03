L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, la situazione si fa sempre più drammatica. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” a Modica un’altra infermiera dell’Ospedale Maggiore è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una giovane le cui condizioni di salute sono buone ed è stata posta in quarantena domiciliare.