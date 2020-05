Come riportato a “Sky” sbarca all’Aeroporto di Fiumicino, primo scalo in Europa, lo “Smart Helmet”, una sorta di termoscanner portatile: un elmetto con uno schermo a specchio, che si indossa sulla testa e che grazie a un sistema di realtà aumentata è in grado di permettere agli operatori aeroportuali autorizzati di controllare e misurare, fino a una distanza di 7 metri, la temperatura corporea di passeggeri e addetti ai lavori.