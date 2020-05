La Fase 2 della tangenziale di Torino, come riporta “Lastampa.it”, si è aperta questa mattina, con due incidenti in zona Sito-Interporto, che hanno provocato code, rallentamenti e tre feriti, uno dei quali molto grave. Il primo è avvenuto all’incrocio tra l’ingresso della tangenziale e la strada che porta verso Grugliasco, sul comune di Rivalta. Il secondo incidente invece avvenuto in direzione sud, poco prima dello svincolo dell’interporto.