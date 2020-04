La Regione Sicilia studia pacchetti turistici, 600 mila per l’esattezza, per rilanciare il turismo siciliano in vista della Fase 2. A riportarlo “Gds.it”, secondo cui l’assessorato al Turismo omaggerà una notte a chi soggiornerà per almeno 3 notti in Sicilia. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, intervenuto al meeting on line con gli operatori turistici privati organizzati da “Skal International Palermo” e dal portale travelnostop.com: “Il fondo (di 50 milioni di euro) verrà utilizzato da subito mentre servizi e pacchetti saranno immessi sul mercato quando riterremo che si potrà viaggiare. Potrebbe essere già a luglio-agosto oppure per favorire la destagionalizzazione e quindi da ottobre. I dettagli saranno resi noti quando la Finanziaria sarà approvata”.