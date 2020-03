Il portiere del Cesena Federico Agliardi interviene ai microfoni di “Tuttoc.com”, parlando della possibile riduzione dei salari dei giocatori per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza Coronavirus, cercando di porre attenzione ai calciatori di leghe minori. Di seguito alcune parole riportate da “TMW”: «Partiamo dal fatto che siamo in guerra. Una guerra strana perché giocata contro un virus che non si combatte con le munizioni. Ma una guerra vera e propria perché ha rivoluzionato e complicato la vita a tutti quanti. In Serie C ci sono molti calciatori che prendono cifre normalissime e per questo bisognerà trovare una soluzione che tuteli chi prende meno e questo vale per i calciatori come per i lavoratori di altri settori. Spero che dopo quest’emergenza troveremo soluzioni che mettano d’accordo tutti per ridare slancio al pallone nostrano. In un momento di straordinarietà servono interventi straordinari».