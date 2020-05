I contagi da Coronavirus stanno avendo un calo in Italia, ma non c’è da abbassare la guardia e soprattutto si devono rispettare le norme restrittive in vigore. A Tortoreto in Abruzzo invece, una coppia è stata filmata mentre faceva sesso in spiaggia in pieno lockdown. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” i due sono stati filmati da una persona in balcone, che accortasi della scena ha allertato la polizia municipale di Tortoreto. (Clicca qui per il video)