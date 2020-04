Quello che si temeva maggiormente si sta avverando. Stando a quanto riferito da “Liberoquotidiano.it”, a Verona un centinaio di richiedenti asilo sono risultati positivi al Coronavirus seminando il panico tra i cittadini. A denunciarlo è stata la Lega che, attraverso la sua pagina Facebook, parla di “alcuni degli ospiti ( 140 complessivi) di un Cas allestito in un albergo nella zona industriale della città”. Una notizia confermata dal sindaco Federico Sboarina che aggiunge: «Ci stiamo confrontando ripetutamente con il Prefetto, con i nostri servizi sociali e con le forze dell’ordine». Il sindaco di Verona ha poi dichiarato che «la prefettura ha messo una vigilanza fissa e una sorveglianza fiduciaria, quindi sono garantiti i massimi aspetti di tutela sanitaria ed anche la sicurezza degli ospiti e delle altre persone». Il problema è però l’elevato numero di contagi e per questo serve una soluzione immediata. È infatti in corso con il prefetto «un confronto per cercare una soluzione di carattere logistico per la collocazione di questi contagiati». Un rischio prevedibile, questo, visto e considerato che si tratta di una comunità chiusa.