L’emergenza Coronavirus sta avendo conseguenze drammatiche anche dal punto di vista economico, la pandemia può diventare una vera e propria bomba sociale. Alcuni cittadini di Roma però si sono mostrati molto generosi verso chi è in difficoltà, infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” alcune persone hanno lasciato nelle piazze pasta, riso e zucchero per le persone che non possono permettersi il mangiare.