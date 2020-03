I DPCM vietano gli assembramenti, ma alcune persone non hanno ancora recepito il messaggio. Proprio per questo, nella giornata di ieri, i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno sorpreso e denunciato 8 palermitani, di età compresa tra i 40 e i 76 anni, che giocavano a carte e bevevano birra in un magazzino trasformato in bettola contravvenendo alle disposizioni del governo per l’emergenza coronavirus. I militari li hanno scoperti, nel quartiere Uditore; la polizia, dopo i controlli amministrativi, ha sequestrato il locale.